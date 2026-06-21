Tres jóvenes mueren en el norte de Italia al caer en un canal el coche en el que viajaban

Según la investigación preliminar, todos los jóvenes viajaban en el mismo automóvil cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo durante una curva y terminó en el canal.

Las tres víctimas son dos chicos de 17 años, rescatados sin vida del canal, y una chica que falleció poco después de llegar al hospital, a pesar de los intentos de los rescatistas por reanimarla.

Los otros seis, también de entre 17 y 19 años, fueron rescatados y trasladados al Hospital Niguarda de Milán con diversos grados de traumatismos y contusiones.

Al llegar al lugar del accidente, los bomberos de Milán encontraron a varios jóvenes aún dentro del vehículo y tuvieron que rescatarlos.

El conductor, de 19 años, está siendo investigado por homicidio y, según las primeras investigaciones, dio positivo en la prueba de alcoholemia.