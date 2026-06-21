Un muerto en una embarcación de migrantes que cruzó el Canal de la Mancha hacia Inglaterra

La patrulla fue localizada inicialmente por los servicios franceses de vigilancia marítima en torno a la localidad de Wissant y se inició un seguimiento con un barco e incluso se puso en el agua un bote para distribuir chalecos salvavidas a los ocupantes, indicó la Prefectura Marítima en un comunicado.

Una vez en la zona bajo responsabilidad británica, los migrantes -que no habían querido ayuda de los franceses- quedaron bajo la supervisión de las autoridades inglesas, que encontraron a una de las personas en la embarcación en estado inconsciente.

Pese a las tentativas para reanimarla, los servicios de rescate británicos constataron su fallecimiento.

El mismo sábado, un pesquero advirtió a los servicios franceses de salvamento marítimo de la presencia de otra patera con migrantes en la desembocadura de la bahía del río Somme y se movilizaron dos barcos para acudir en su ayuda, indicó la Prefectura Marítima en su comunicado.

El primero, el Cormoran, recuperó a 60 personas y el segundo, el Minck, a otras seis, que fueron todas ellas desembarcadas en el puerto de Boulogne.

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La Prefectura Marítima señaló que los migrantes que se aventuran en la travesía del Canal de la Mancha en embarcaciones precarias para llegar al territorio británico rechazan en principio la asistencia de las autoridades francesas y solo la aceptan cuando afrontan "situaciones de extrema urgencia".

En esas condiciones, la regla es no forzar esa asistencia que podría poner en peligro sus vidas en caso de naufragio causado por maniobras no deseadas.