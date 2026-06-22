ACNUR confirma la detección de casos de ébola en campos de desplazados en el este de RDC

"Hemos constatado que se han confirmado algunos casos de ébola en algunas comunidades de desplazados internos. Están siendo monitorizados y se están llevando a cabo operaciones activas para garantizar su contención y tratamiento", afirmó en una rueda de prensa virtual Salih, sin precisar el número de casos.

"Pero tengo que admitir que no resulta tan fácil llegar hasta ellos y proporcionales la atención necesaria (...). El brote está teniendo un impacto directo en su protección: la interrupción de los servicios sanitarios y las restricciones de movimiento, por supuesto, están limitando el acceso a la atención médica", alertó el expresidente iraquí (2018-2022).

Asimismo, añadió, a causa del ébola "el estigma y las tensiones en la comunidad están aumentando, especialmente entre los desplazados" y están surgiendo más "complicaciones" para las campañas de retorno voluntario de refugiados con la vecina Ruanda.

ACNUR alertó este sábado de que el ébola amenaza a más de dos millones de personas desplazadas por el conflicto en el este congoleño, provocado por los conflictos entre el Ejército de la RDC y grupos armados.

Esas personas, que incluyen más de 320.000 refugiados, viven en zonas de riesgo donde "los combates continúan a la par de la propagación del ébola", subrayó ACNUR en un comunicado, al enfatizar su "preocupación por los movimientos de población hacia y desde las zonas afectadas, y su posible impacto en la transmisión".

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La pasada noche, el Gobierno congoleño elevó a 1.003 los casos confirmados de ébola, incluyendo 254 muertes.

El brote se declaró oficialmente el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 19 contagios confirmados, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.