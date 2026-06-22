Al menos dos muertos en nuevos ataques rusos a la infraestructura de Zaporiyia

Las dos personas muertas en los ataques rusos son dos mujeres de 39 y 53 años de edad. Entre los heridos hay un niño de 11 años, según la fuente.

El ataque ha provocado daños en varias casas y bloques de viviendas, en almacenes y en edificios no residenciales y de uso agrícola.

Este nuevo ataque contra Zaporiyia tiene lugar después de que Rusia atacara durante el fin de semana la ciudad con numerosas bombas aéreas. Al menos cinco personas murieron en estos ataques con bombas aéreas, que son explosivos de gran potencia con sistemas de navegación propios que se dejan caer desde aviones.

Estas bombas aéreas iban dirigidas, según varios canales de Telegram de seguimiento de la guerra, a puentes sobre el segmento del río Dniéper que pasa por Zaporiyia. Los rusos tratan así de aislar la parte de la ciudad que queda en la orilla este del río.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, el Ejército ruso lanzó contra Ucrania entre la noche del domingo y la mañana del lunes un misil balístico y 88 drones, de los que 79 fueron interceptados. El misil y cinco de los drones impactaron en seis localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

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Varios drones seguían sobrevolando Ucrania cuando se publicó este parte.