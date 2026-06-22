Alerta roja por calor extremo para Inglaterra y Gales

La alerta, la máxima en un sistema de tres, estará en vigor entre las 9.00 hora local (08.00 GMT) del miércoles hasta las 21.00 (22.00 GMT) del jueves.

En esta ola de color, se espera que las temperaturas superen los 37 grados en la sombra y que en algunos lugares lleguen a 40 grados.

La advertencia implica que la gente debe tomar medidas ante un calor extremo y las empresas deben asegurar el bienestar de sus empleados por el impacto del intenso calor, mientras se pide que se cuide de las personas vulnerables, como niños y ancianos.

Según la alerta, se pide a la gente que evite viajar en autobús y tren, mientras que es posible que los vuelos sufran retrasos.

Hasta ahora, la Met había advertido de intenso calor para casi toda la semana, con temperaturas que podían superar los 35 grados -si bien ahora ha aumentado la previsión-, algo inusual en el Reino Unido, donde las viviendas no están preparadas por hacer frente a este tiempo caluroso.

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Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que beban abundante líquido, eviten la exposición al sol y no hagan ejercicio entre las 11:00 y las 15:00 horas.