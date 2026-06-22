Alphabet cae un 6 % en la peor jornada del año tras la salida de dos investigadores de IA

La bajada se produce en un contexto de creciente preocupación por la capacidad de Google para retener a sus principales investigadores en IA, recoge la cadena CBNC, especialmente tras la salida la semana pasada del vicepresidente de ingeniería y responsable del modelo Gemini, Noam Shazeer, que se incorporará a OpenAI, y del investigador John Jumper, vicepresidente de Google DeepMind, que ha fichado por Anthropic.

Shazeer había regresado a Google en 2024 tras haber abandonado la compañía años antes para fundar Character.AI, mientras que Jumper fue clave en el desarrollo de AlphaFold, que ha tenido un impacto decisivo en investigación biomédica.

Estos movimientos, apunta CBNC, han generado inquietud entre los inversores sobre la capacidad de Alphabet para mantener su ventaja competitiva en un entorno en el OpenAI y Anthropic están acelerando su crecimiento y ultiman los detalles para salir a bolsa en los próximos meses.

Alphabet ha incrementado de forma significativa su inversión en IA, incluyendo la captación de unos 141.000 millones de dólares en deuda y capital desde el pasado octubre, en un intento de reforzar su infraestructura y modelos propios.

Sin embargo, CNBC recoge que los inversores podrían estar preguntándose si estas inversiones suponen realmente una ventaja o si, por el contrario, solo van a presionar los márgenes del grupo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El descenso, de mantenerse al cierre de Wall Street, supondría la mayor caída diaria de Alphabet en lo que va de año, en una sesión marcada por la volatilidad en el índice Nasdaq, que a las 13:45 hora local (00:45 GMT) perdía un 1,17 %, hasta los 27.208 puntos.