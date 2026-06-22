Andy Burnham confirma que se presentará para suceder a Starmer

De camino en tren hacia Londres, donde asumirá su escaño como diputado, Burnham dijo en X que la dimisión este lunes de Starmer, que perdió la confianza de su formación, "marca el inicio de una transición y es importante que este proceso se lleve a cabo de forma ordenada y responsable".

"Yo me presentaré como parte de este proceso", afirmó.

Burnham ya ha asegurado que cuenta con los avales necesarios, mientras que el exministro Wes Streeting, que se perfilaba como posible aspirante, anunció este lunes que apoya al exalcalde de Mánchester.

"Keir ha prestado un enorme servicio a nuestro país y quiero agradecerle su liderazgo y dedicación durante un periodo tan difícil", declaró Burnham, que ya sirvió como ministro en anteriores Administraciones laboristas.

"El país espera estabilidad, seriedad y un enfoque continuo en los asuntos que más importan, y eso es lo que va a recibir. A medida que avancemos, nuestra prioridad debe ser trabajar juntos para devolver al Reino Unido al punto en el que todos queremos que esté", añadió.

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Burnham señaló en su mensaje en la red social que "la gente quiere ver avances en crecimiento económico, coste de la vida, servicios públicos, vivienda y oportunidades para la próxima generación".

También adujo que "el cambio político nunca debe distraer de la responsabilidad de mejorar la vida de las personas" y subrayó que "el movimiento laborista siempre ha sido más fuerte cuando mira hacia adelante con confianza y determinación".

"Eso es lo que haremos a partir de ahora, y nos aseguraremos de que esta transición sea un proceso positivo de renovación para nuestro partido y nuestro país", mantuvo.

Burnham pudo regresar a la Cámara de los Comunes, donde jurará este lunes, al ganar el pasado 18 de junio el escaño por la circunscripción de Makerfield, después de que un colega la dejara vacante justamente para que pudiera optar a ella y, en caso de ganarla, desafiar el liderazgo laborista.

Al anunciar este lunes su dimisión, Starmer dijo que el 9 de julio empezará el periodo de presentación de candidaturas para sustituirle, que se cerraría antes del receso veraniego del Parlamento, previsto para el 16 del próximo mes.

Si solo hubiera un candidato, no haría falta celebrar unas elecciones internas, que en todo caso quedarían resueltas para septiembre.

Para presentarse, los candidatos necesitan el apoyo de un 20 % del grupo parlamentario, actualmente 81 diputados, así como de entidades afiliadas al laborismo.