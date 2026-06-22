Ataque ruso mata a un adolescente, a su padre y a su abuela en región ucraniana de Sumi

La madre del menor, de 31 años, y los dos hermanos de éste, de 10 y 13 años, resultaron heridos en el ataque, que es investigado por la Fiscalía ucraniana como un crimen de guerra.

Situada en el noreste de Ucrania, Sumi es una de las regiones más castigadas del país por los ataques rusos con drones, artillería y en ocasiones misiles. Las regiones pegadas a la frontera con Rusia, donde fuerzas rusas ocupan una pequeña franja de territorio son las más afectadas.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, el Ejército ruso lanzó contra el conjunto de Ucrania entre la noche del domingo y la mañana del lunes 1 misil balístico y 88 drones, de los que 79 fueron interceptados. El misil y cinco de los drones impactaron en seis localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea. Varios drones seguían sobrevolando Ucrania cuando se publicó este parte.