Claves del auge de SK hynix, la empresa surcoreana que destrona a Samsung en la bolsa

El histórico 'sorpasso', disputado por Samsung por no tener en cuenta el valor de sus acciones preferentes, ilustra el vertiginoso ascenso de una compañía plagada de deudas hace un cuarto de siglo.

Estas son algunas de las claves en torno a una empresa centrada principalmente en chips de memoria, como los de alto rendimiento (HBM), y socio clave del gigante de chips estadounidense Nvidia:

Las acciones de SK hynix ascendieron este lunes un 5,61 % en el parqué surcoreano, elevando su capitalización bursátil a 2.080,37 billones de wones (1,35 billones de dólares).

Este auge, apenas un mes después convertirse en la segunda empresa de la historia en superar el billón de dólares de capitalización bursátil en la Bolsa de Seúl, hizo que cerrara por encima de Samsung Electronics, que marcó 2.066,66 billones de wones (1,34 billones de dólares) al final de la jornada.

Samsung Electronics, que llevaba en el primer puesto del referencial surcoreano sin interrupción desde el año 2000, defendió sin embargo en un comunicado que la capitalización bursátil de una empresa debe incluir también el precio de las acciones preferentes, lo que elevaría el total del gigante surcoreano a 2.246,39 billones de wones (1,46 billones de dólares).

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El avance de este lunes llega después de que SK hynix registrara un beneficio neto de 40,35 billones de wones (26.264 millones de dólares), casi un 400 % más interanual, y una facturación de 52,58 billones de wones (34.228 millones de dólares).

También fue la primera vez en la historia de la compañía con sede en Icheon, al sureste de Seúl, que los ingresos trimestrales superaron la barrera de los 50 billones de wones (33.377 millones de dólares).

La firma ya había superado en 2025 por primera vez a Samsung Electronics en beneficio operativo anual, con 47,21 billones de wones (30.723 millones de dólares al cambio actual).

SK hynix es un proveedor clave de Nvidia, y una de las tres compañías junto con Samsung Electronics y la estadounidense Micron en dominar el mercado del suministro de los componentes necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente de memoria de alto rendimiento (HBM).

Como prueba de esta relación especial, en el último mes el director ejecutivo del gigante de chips estadounidense Nvidia, Jensen Huang, se ha dejado fotografiar primero en Taiwán y luego en Corea del Sur comiendo codo con codo con altos directivos de SK hynix, incluyendo una barbacoa en Seúl con el presidente del Grupo SK, Chey Tae-won.

Pero el auge actual de SK hynix contrasta con su situación hace un cuarto de siglo. Creada en 1983 como Hyundai Electronics, a comienzos de los años 2000 la empresa acumulaba pérdidas y estaba lastrada por importantes deudas acumuladas.

Tras ser renombrada 2001 como Hynix Semiconductor, y a punto de ser vendida a Micron un año después, la insolvente empresa de semiconductores estuvo en manos de acreedores hasta su integración en 2012 al Grupo SK, uno de los grandes "chaebol" (conglomerados) de Corea del Sur.

A pesar de ser uno de los líderes del sector a nivel mundial, las repetidas bajadas los precios de los chips de memoria hasta hace unos pocos años empañaron los resultados de una empresa centrada en la memoria de alto rendimiento frente a la mayor diversificación de su rival Samsung Electronics.

El auge global de la IA, y la escasez global de las memorias de alto rendimiento, han desatado un fuerte apetito inversor por SK hynix en la Bolsa de Seúl, donde sus acciones se han disparado más de un 330 % en lo que va de año.