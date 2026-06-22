Crimea cancela todos los campamentos de verano y ocio para niños por motivos de seguridad

"En la República de Crimea, desde las 11:00 (hora de Moscú) del 22 de junio hasta el 1 de septiembre de 2026, se suspenden las reservas, admisiones y alojamiento de niños en instalaciones recreativas ubicadas en la república", informó el gobernador regional, Serguéi Aksiónov, a través de su canal de Telegram.

El funcionario concretó que también se cancela la participación en otros "eventos turísticos y de otra índole".

"Les pido su comprensión con respecto a estas restricciones. En la situación actual, estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad pública", explicó como origen de la medida.

En las últimas semanas Crimea se ha convertido en uno de los principales objetivos de los ataques con drones ucranianos, que asolan principalmente su red logística llevando al desabastecimiento de la península, donde ya hay un grave déficit de gasolina en plena temporada turística.

En las últimas semanas fueron atacados numerosos puentes que unen Crimea por el norte con los territorios ucranianos ocupados por Rusia. Recientemente también fue atacado un tren de pasajeros, provocando la muerte de uno de los operarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ayer, cuatro personas murieron y otras 28 resultaron heridas en un ataque contra la península de Kerch, la parte más oriental del territorio, donde además se encuentra el puente de 18 kilómetros que une la península al resto de Rusia.

Según canales de Telegram, drones atacaron una refinería en el puerto, donde se produjo un incendio. Además, algunos fragmentos de drones derribados cayeron sobre edificios residenciales.