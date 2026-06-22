Ecuador presenta en Londres una iniciativa energética para proteger el ecosistema andino

El proyecto, impulsado por la Fundación Futuro en colaboración con familias radicadas en la cuenca del río Aguagrún (norte de Ecuador), contempla la construcción de microcentrales hidroeléctricas como parte de un modelo circular que genere beneficios para la comunidad local, al mismo tiempo que se preserva la biodiversidad de la zona.

El ecuatoriano Roque Sevilla, presidente de la Fundación Futuro y exalcalde de Quito, encabeza la propuesta. En una entrevista telemática con EFE, aseguró que el ecosistema del Chocó andino, que abarca desde el sur de Panamá hasta Ecuador, es uno de los "grandes puntos del mundo en diversidad", con más de 8.000 especies endémicas.

"Las aguas del (océano) Pacífico se evaporan y producen la lluvia necesaria y el flujo de agua que permite poner un gran número de microplantas hidroeléctricas y con eso abastecer la calidad o mejorar la calidad de vida de todas las poblaciones que no tienen más opción que la explotación tradicional del bosque", explicó el ambientalista.

Esta explotación, desde la agricultura, la ganadería o la minería de cobre y oro, está poniendo en peligro el futuro del ecosistema, por lo que el proyecto HidroAguagrún presenta una oportunidad para que las comunidades obtengan ingresos superiores a las actividades tradicionales de manera sostenible y alternativa.

Con esta iniciativa, las centrales -pertenecientes en un 90 % a una asociación de 19 familias- generan la energía proveniente del río; la comunidad puede vendérsela al Gobierno a cambio de revertir parte de los ingresos a la conservación de la cuenca y a proteger la biodiversidad. En palabras de Sevilla, es un "gana-gana".

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El proyecto evolucionó desde un generador piloto de 3 kilovatios (kW) hasta la construcción de una minicentral eléctrica de 300 kW prácticamente ejecutada, que podría generar hasta 2,1 gigavatios-hora al año.

Con la presentación formal de HidroAguagrún, que tuvo lugar este lunes en el Foro de Innovación Climática de Londres, confían en aportar "soluciones prácticas" con un modelo que, según Sevilla, es "replicable en toda la zona ecuatorial del planeta", así como encontrar la financiación que necesitan para seguir haciendo crecer el proyecto.