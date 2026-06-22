Egipto dialoga con el enviado de EE.UU para Oriente Medio sobre negociaciones con Irán

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores egipcio, el enviado estadounidense informó a Abdelaty sobre los avances en las negociaciones entre EE.UU. e Irán en el "marco de la cooperación y coordinación entre ambas partes".

Asimismo, el ministro egipcio reafirmó el apoyo del país norteafricano en el proceso de negociaciones tras la firma del Memorando de Entendimiento entre EE.UU. e Irán, expresando "su esperanza de que dicho memorando sirva como punto de partida para fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales".

En este sentido, Abdelaty también abrió la puerta a la "resolución de diversos problemas mediante el diálogo y la vía diplomática".

Por su parte, Witkoff expresó su reconocimiento "por el papel que desempeña Egipto, en coordinación con sus socios regionales, en el apoyo al proceso de negociación y en la superación de las diferencias de opinión".

La llamada entre ambos se produjo tras la reunión mantenida este pasado domingo en El Cairo entre los primeros ministros de Egipto, Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, que componen el cuarteto de países que mediaron para alcanzar una salida negociada entre EE.UU. y la República Islámica.