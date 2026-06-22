El brent baja casi el 2 %, hasta los 79 dólares, ante avance de negociaciones EEUU-Irán

A las 7.00 horas de este lunes, y según los datos de Bloomberg recogidos por EFE, el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende el 1,91 %, hasta los 79,04 dólares el barril.

Durante la madrugada, el precio del crudo ha llegado a tocar un mínimo en los 78,69 dólares.

El petróleo baja este lunes después de repuntar levemente el viernes, y tras descender más del 7 % en la semana.

Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, quien participa en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza, ha asegurado que se han logrado "avances importantes" para terminar la "guerra en Líbano".

"La incansable mediación de Pakistán y Catar ha logrado avances importantes para poner fin a la guerra en Líbano", escribió en X el jefe de la diplomacia de Teherán.

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Araqchí publicó el comentario poco después de que los Ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán, mediadores en las conversaciones, divulgaran un comunicado también en X tras la ronda de conversaciones mantenida el domingo en Suiza.

"Las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos quedan condonadas, se ha levantado el bloqueo, se han liberado algunos activos congelados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán", aseguró en X el ministro, sin dar más detalles.

Asimismo, subrayó que la "desescalada" en Líbano es el "primer test" del curso de las negociaciones.

Las delegaciones de EE.UU. e Irán acordaron una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, según el comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán.

"El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", subraya el texto publicado tras la ronda de conversaciones mantenida el domingo en Suiza.