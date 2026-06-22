El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda fue el más votado en España

Cepeda obtuvo en España el 49,84 % de los sufragios (66.945), en tanto que su rival consiguió el 48,71 % (65.426), según datos publicados por la Registraduría Nacional con el 100 % de las mesas electorales escrutadas.

En la primera vuelta, el político de la izquierda también había quedado en cabeza, y De la Espriella, a continuación.

La participación fue del 43,71 % de los 308.000 habilitados para votar en España, una de las comunidades electorales colombianas más grandes del extranjero. Pudieron hacerlo entre el lunes pasado y este domingo, cuando los comicios se celebraron en Colombia.

También el resultado nacional fue muy ajustado: De la Espriella logró el 49,66 % de los votos, en tanto que Cepeda se hizo con el 48,70 %, según datos preliminares del 99,9 % de las mesas publicados por la Registraduría Nacional.