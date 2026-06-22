El comisario europeo de Comercio se reunirá el lunes en Bruselas con su homólogo chino

El encuentro tendrá lugar en un momento en el que la Unión Europea quiere intensificar el uso de sus instrumentos de política comercial para proteger a su industria de la competencia china, como confirmaron los líderes europeos en la cumbre de la semana pasada.

El encuentro entre Sefcovic y Wang se enmarca en el "diálogo constructivo" que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE quieren seguir manteniendo con Pekín para abordar cuestiones como las subvenciones que otorga a las empresas chinas o el acceso de las compañías europeas al mercado asiático.

Pero, al mismo tiempo, pidieron a la Comisión que emplee con mayor celeridad las herramientas de política comercial que la UE tiene actualmente a su disposición y "eventualmente" cree nuevos instrumentos para "defender sus intereses".

Bruselas quiere que el gigante asiático revierta sus prácticas comerciales pero "desafortunadamente, China no ha cumplido", resumió el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al término de la cumbre.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que en los últimos años las importaciones europeas desde China han aumentado un 45 %, lo que lo que ha generado un déficit comercial de unos 360.000 millones de euros anuales, que afecta ya a todos los Estados miembros.

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Una situación que considera "insostenible", teniendo también en cuenta la dependencia de la UE de las materias primas y tierras raras chinas.

Von der Leyen se comprometió a presentar en los próximos meses un nuevo "instrumento de diversificación" comercial para ayudar a las empresas europeas a reducir "más rápidamente" las dependencias que hoy en día tienen de las materias primas chinas.

Francia, además, pide una nueva herramienta "de resistencia" para aumentar aranceles o imponer cuotas cuando el suministro que llega a Europa se concentre en un país concreto a partir de un cierto umbral.

Algunos países sugieren que este umbral podría fijarse entre el 40 % o 50 % de concentración de mercado, en una propuesta que también apoyan otros gobiernos como el de Países Bajos, Italia o Lituania.

También Alemania ha aumentado en los últimos meses el tono frente a China.

"Cuando vemos subsidios elevados en sectores que saturan los mercados, cuando vemos que algunos países controlan el 30 o 40 % de la producción industrial al subsidiar el exceso de capacidad, y cuando todo esto se acompaña de una moneda que no es libremente convertible (...) entonces hablamos de distorsiones de la competitividad que no podemos aceptar", dijo el canciller alemán, Friedrich Merz.

China también ha elevado el tono frente a la UE. Si el año pasado impuso aranceles a la carne de cerdo en respuesta a los gravámenes de Bruselas a sus vehículos eléctricos, ha amenazado con nuevas represalias si continúa adelante con su ley de ciberseguridad y de aceleración industrial.