El ministro de Exteriores de Israel felicita a De la Espriella por su victoria electoral

"¡El Tigre ganó, Colombia ganó!", celebró el ministro en un mensaje, redactado en español y publicado en su cuenta de X, en el que hizo uso del apodo del político colombiano.

Saar expresó además su deseo de trabajar con De la Espriella para "revitalizar las relaciones" entre Israel y Colombia y llevarlas "a su nivel más alto de todos los tiempos". Asimismo, afirmó haber invitado al nuevo mandatario colombiano a visitar Israel.

"Espero darle la bienvenida en Jerusalén muy pronto", agregó el titular de Exteriores.

Según el conteo preliminar, con el 99,99 % de las mesas informadas, De la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, consiguió 12,9 millones de votos (49,66 %) y el senador Iván Cepeda, del partido oficialista de izquierda Pacto Histórico, sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %).