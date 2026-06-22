El nuevo Gobierno rumano afronta el voto de investidura sin una mayoría parlamentaria

La sesión parlamentaria convocada este mismo lunes llega tras la decisión del presidente, Nicusor Dan, de designar el pasado 14 de junio a Vestea como primer ministro, con el objetivo de cerrar la inestabilidad abierta tras la desintegración del Ejecutivo europeísta de gran coalición.

Vestea ha propuesto un programa centrado en la consolidación fiscal, la modernización administrativa y la reducción del déficit público (7,9 %), el más elevado de la Unión Europea (UE) en 2025, así como mantener el rumbo prooccidental en política internacional.

La votación está prevista a partir de las 18.30 GMT, en un clima de incertidumbre en el país de 19 millones de habitantes, miembro de la UE y la OTAN, inmerso en una crisis política.

El Gobierno europeísta formado hace un año por socialdemócratas, conservadores, liberales y la minoría húngara se desintegró el pasado abril con la salida de los socialdemócratas, en desacuerdo con las impopulares medidas de ajuste que impulsó el entonces primer ministro conservador, Ilie Bolojan.

Una vez en la oposición, los socialdemócratas presentaron una moción de censura que, con apoyo de los ultranacionalistas de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), derribó al Ejecutivo de Bolojan a principios de mayo.

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El intento de encontrar una mayoría en el actual parlamento está resultando muy complicada y el presidente Nicusor Dan no quiere convocar elecciones con casi tres años de legislatura por delante y en un momento en el que AUR es la primera fuerza en intención de voto.

Para ser investido, el Ejecutivo necesita al menos 233 votos en un Parlamento de 465 escaños y, de momento, sólo cuenta con el apoyo del Partido Socialdemócrata (PSD), el primero con 128 diputados, pero insuficiente para alcanzar la mayoría.

El conservador Partido Nacional Liberal (PNL) de Bolojan ha vuelto a dejar claro que no quiere formar parte de ningún Gobierno junto al PSD, lo que dificulta encontrar una mayoría.

A esto se suma que tanto la liberal Unión Salvar Rumanía (USR) como la formación de la minoría húngara, la UDMR, han anunciado que no votarán a favor de Vestea.

Ante este escenario, la atención se centra en la ultraderechista AUR, cuyos 90 diputados podrían resultar decisivos, aunque su bancada también está dividida, según el portal Digi24.

Además, el Ejecutivo podría recibir el apoyo de otras agrupaciones menores, así como de disidentes del PNL que apoyan un gobierno que dé estabilidad al país.