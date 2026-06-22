El presidente iraní visitará Pakistán el martes después de las conversaciones con EE.UU.

El director general de Relaciones Públicas de la Presidencia iraní, Habib Abasi, dijo a la agencia Tasnim que el viaje tendrá probablemente una duración de un día.

El funcionario explicó que Pezeshkian abordará con las autoridades paquistaníes las negociaciones del domingo con Estados Unidos en Suiza, que continúan a nivel técnico.

Además, señaló que las partes revisarán los acuerdos alcanzados en visitas previas y analizarán las vías para ampliar las relaciones económicas bilaterales.

La visita se enmarca en la actividad diplomática posterior a la primera ronda de conversaciones entre Teherán y Washington en Bürgenstock (Suiza), en la que Pakistán, junto con Catar, actuó como mediador.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, que participó en las conversaciones, calificó este lunes de exitosa la ronda negociadora sobre el memorando de entendimiento firmado por Teherán y Washington la semana pasada.

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Al término de las conversaciones, Catar y Pakistán anunciaron un acuerdo sobre una hoja de ruta de 60 días, la creación de un comité superior de negociaciones y el inicio de grupos de trabajo técnicos.

Los mediadores informaron asimismo del establecimiento de una línea de comunicación entre Teherán y Washington para evitar "incidentes y malentendidos" y garantizar el tránsito seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz, así como de la creación de un mecanismo para supervisar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en Líbano.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, aseguró que se habían logrado "avances importantes" para poner fin a la guerra en Líbano.

Asimismo, dijo que las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos han quedado exentas de restricciones, que se ha levantado el bloqueo, que se han liberado algunos activos congelados y que se ha puesto en marcha un amplio plan de reconstrucción y desarrollo para Irán, extremos que no fueron mencionados por los mediadores y que tampoco han sido confirmados por Estados Unidos.