El Reino Unido tendrá el séptimo primer ministro en diez años

Desde principios de 2016 han ocupado el 10 de Downing Street, sucesivamente, los conservadores David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Lizz Truss y Rishi Sunak; y el laborista Keir Starmer, mientras que se espera la designación del séptimo.

En enero de 2016 estaba en el poder David Cameron, pero presentó su dimisión después de que el referéndum sobre la permanencia o salida de la Unión Europea (UE) celebrado el 23 de junio de ese año diera la victoria al Brexit.

Le sucedió su compañera de partido Theresa May, que centró su mandato en la negociación de un acuerdo con la UE para el Brexit, pero el repetido rechazo del Parlamento a sus propuestas provocó su dimisión en mayo de 2019, que hizo efectiva dos meses después.

El conservador Boris Johnson tomó el relevo en julio y revalidó el cargo con una amplia victoria electoral en diciembre de ese año. De la mano de Johnson, el Reino Unido cerró definitivamente sus 47 años de pertenencia a la UE el 31 de enero de 2020.

Pero Johnson también se vio obligado a dejar el cargo antes de tiempo, en julio de 2022, en medio de diversos escándalos -entre ellos la polémica por fiestas en Downing Street durante la pandemia- y tras la renuncia de numerosos miembros de su Gabinete.

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Más breve fue el mandato de Lizz Truss, quien tras solo 45 días en el cargo dimitió en octubre de 2022 después de que su plan fiscal provocara rechazo político y desconfianza en los mercados, con caída de la libra e intervención del Banco de Inglaterra.

Truss fue sustituida por su compañero Rishi Sunak, que convocó elecciones anticipadas para el 4 de julio de 2024, en las que el Partido Conservador sufrió la peor derrota de su historia frente a los laboristas, encabezados por Keir Starmer, que inició su mandato al día siguiente.

Starmer se ha visto obligado a dimitir tras una pérdida de la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando, así como por el revés electoral sufrido por los laboristas en las elecciones locales inglesas y regionales en Escocia y Gales del pasado 7 de mayo.