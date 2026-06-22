Estados Unidos e Irán dan un primer paso hacia la paz, afirma el vicepresidente estadounidense

El vicepresidente estadounidense James D. Vance afirmó hoy que la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebrada en Suiza sentó “bases muy buenas” para alcanzar un acuerdo definitivo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.
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“Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso”, declaró Vance a los periodistas en Burgenstock, Suiza.
“El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense”, añadió.