Mundo
22 de junio de 2026 a la - 09:01

Estados Unidos e Irán dan un primer paso hacia la paz, afirma el vicepresidente estadounidense

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, durante las negociaciones con Irán, en Suiza.
El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, durante las negociaciones con Irán, en Suiza. FABRICE COFFRINI / POOL

REDACCIÓN INTERNACIONAL. El vicepresidente de Estados Unidos, James D. Vance, afirmó en Suiza que las conversaciones iniciales de su país con Irán establecen “bases muy buenas” para un posible acuerdo definitivo y que de concretarse transformaría la dinámica del conflicto en Oriente Medio.

Por AFP

El vicepresidente estadounidense James D. Vance afirmó hoy que la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebrada en Suiza sentó “bases muy buenas” para alcanzar un acuerdo definitivo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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“Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso”, declaró Vance a los periodistas en Burgenstock, Suiza.

“El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense”, añadió.