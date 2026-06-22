Europa afronta una semana abrasadora

Diferentes récords de calor nocturno se batieron en Francia en la noche del domingo al lunes, cuando la mitad del país se encuentra en alerta máxima por un episodio de canícula que se prevé sin precedentes, sobre todo al comienzo del verano, y que podría superar el histórico de agosto de 2003.

La ola de calor continuará este lunes y martes dejando en España temperaturas extremadamente altas para la época del año, entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, con termómetros que superarán los 40 a 42 grados en el Cantábrico oriental y en los valles de los grandes ríos -Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir-.

Portugal afronta asimismo un nuevo episodio de tiempo muy caluroso que podría derivar en la segunda ola de calor en menos de un mes, asociada a una masa de aire cálido procedente del norte de África sobre la península ibérica.

El episodio eleva también la preocupación por el riesgo de incendios rurales, especialmente en las zonas del interior.

En Italia se prevé que las máximas superen en hasta 10 °C la media estacional, al menos hasta mediados de semana. En Milán las máximas rondarán los 36-38 grados durante toda la semana, en Turín se alcanzarán los 39 y en Roma y Nápoles los 36 °C.

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El Ministerio de Salud ha indicado este lunes el nivel de riesgo máximo (nivel 3, alerta roja) en 8 ciudades: Bolonia, Bolzano, Brescia, Florencia, Milán, Perugia, Rieti y Turín.

Con casi todo el país en alerta amarilla por las altas temperaturas, Bélgica se adentra en la que puede acabar siendo su semana más cálida jamás registrada, según las dos cadenas públicas del país, con jornadas que alcanzarán los 37 grados y una humedad por encima del 50 % en un país cuya capital no tiene piscinas públicas al aire libre.

Países Bajos entra hoy en su segunda semana de ola de calor y se espera que las temperaturas alcancen los 38 grados el próximo viernes, especialmente en el sur del país. El Instituto Meteorológico Neerlandés (KNMI) mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas en casi todo el territorio.

El sábado aumentará la probabilidad de tormentas y descenderán las temperaturas.

La ola de calor tampoco abandona Alemania, donde lo peor se espera el próximo jueves, con máximas de hasta 40 grados en el oeste y el sudoeste, según el Servicio Alemán de Meteorología (DWD).

Este lunes las máximas en el norte y el este oscilarán entre los 23 y los 30 grados y entre los 30 y los 37 en el resto, con tiempo seco en el norte. En la mitad sur, en cambio, habrá chubascos y tormentas de intensidad en algunas zonas, con riesgo local de fenómenos meteorológicos extremos.

El número de días con temperaturas superiores a los 30 grados aumenta de forma continua en Alemania: si hace una década los años con más de diez días de calor eran excepcionales -como en 2006 y en 2015-, en 2018 hubo algo más de 20, en 2019 y 2022 unos 17 y en 2020 y 2025 unos 11, según se desprende de las estadísticas del DWD.

En Austria las temperaturas superarán ampliamente los 30 grados y la previsión indica que el calor se intensificará hasta finales de la semana, con máximas de hasta 37 grados en la capital, Viena.

Junto a las altas temperaturas es posible que se den tormentas veraniegas, sobre todo en zonas montañosas, un denominador común en el centro de Europa y la zona de los Balcanes.

Las temperaturas superiores a los 30 grados registradas en la República Checa durante el fin de semana se mantendrán en los próximos días, hasta alcanzar máximas de 37 grados en Praga el próximo sábado.

En Hungría persiste el calor tras el fin de semana y las autoridades mantienen la alerta naranja por altas temperaturas, con valores previstos de entre 35 y 37 grados en los próximos días y hasta 38 el sábado.

Fuertes lluvias y tormentas han causado inundaciones repentinas y caída de árboles en varias regiones, aunque sin un alivio duradero del calor.

Rumanía atraviesa asimismo una ola de calor combinada con episodios de inestabilidad atmosférica. Se esperan hasta 34 grados. En Bulgaria los 29-34 grados de estos días podrían subir hasta 36 hacia el final de la semana.

La ola de calor que afecta a gran parte de los Balcanes dejará este lunes hasta 37 grados en Albania, Macedonia del Norte y Montenegro.

Condiciones muy similares se registran en Croacia, Eslovenia y Bosnia y Herzegovina, donde se prevén máximas de hasta 36 grados en las regiones más cálidas.

En Serbia las máximas alcanzarán unos 33 grados en el norte y oeste del país, con tormentas y posible granizo.

Grecia no se ha visto hasta el momento seriamente afectada por la ola de calor debido a los fuertes vientos del norte en el mar Egeo que actúan como "barrera" frente a la masa de aire cálido africano.

Durante el fin de semana la máxima media en el país se situó sobre los 32 grados, con 35 en algunas localidades, como se espera este lunes, niveles habituales para la época.

Sin embargo, los vientos favorecieron la rápida propagación de dos incendios el sábado en las islas de Eubea y Siros, con varias localidades evacuadas preventivamente; quedaron controlados la tarde del domingo.