Exigen liberación "inmediata" de un periodista en Burkina Faso secuestrado hace dos años

La nota fue rubricada por Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre otras ONG.

Oulon, de 40 años y director del periódico de investigación "L'Événement" (El Evento), fue secuestrado el 24 de junio de 2024 en su domicilio de Uagadugú por hombres armados que afirmaban ser agentes de inteligencia, explicaron las organizaciones firmantes.

En julio de 2024, el capitán Ibrahim Traoré, que encabeza la junta militar de Burkina Faso desde le golpe de Estado de 2022, reconoció la detención de un periodista por "difusión de información falsa", en aparente referencia a Oulon, y el Gobierno confirmó posteriormente que él y otros periodistas habían sido reclutados por las fuerzas armadas.

Sin embargo, una investigación exclusiva de RSF reveló en mayo pasado que las fuerzas de seguridad, incluidos altos funcionarios cercanos a Traoré, detuvieron y torturaron a Oulon en casas convertidas en prisiones secretas en Uagadugú.

"Oulon fue blanco específico del régimen por su labor periodística, sufrió diversos abusos y fue detenido sin contacto con un abogado ni con sus familiares", dijo Sadibou Marong, director de RSF para África subsahariana, en declaraciones recogidas por el comunicado.

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El periodista de investigación era conocido por exponer la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, y en diciembre de 2022 alegó que un capitán del Ejército de la región Centro-Norte desvió 400 millones de francos CFA (660.000 dólares), caso que coincidía con el perfil del presidente Traoré.

Pocos días antes del secuestro de Oulon, las autoridades suspendieron el periódico 'L'Événement'.

Desde septiembre de 2022, la junta militar de Burkina Faso ha restringido drásticamente el espacio cívico y la libertad de prensa, y desde 2023 utiliza una ley de emergencia para reprimir la disidencia mediante el reclutamiento militar de periodistas y activistas.

Entre julio y octubre de 2025 fueron liberados al menos siete periodistas y tres activistas que habían sido detenidos.

El periodista del medio digital 'Fil Infos' Moussa Sareba desapareció forzosamente en agosto de 2025 y su paradero sigue desconocido. Otros permanecen en prisión acusados de delitos político, entre ellos el destacado abogado y activista Guy Hervé Kam.