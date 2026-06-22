Felipe VI dice que los desafíos de Iberoamérica requerirán más cooperación y cercanía

Así se pronunció durante la 43 ceremonia de entrega de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, galardones organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Una comunidad la de Iberoamérica que Felipe VI calificó de espacio de diálogo, de cooperación y de consensos en un contexto internacional de fragmentación.

Durante su discurso tras entregar los premios en el acto celebrado en Casa América, en Madrid, el rey recordó que estos galardones reconocen la excelencia del periodismo en español y en portugués y ponen en valor una manera de ejercer la profesión basada en el rigor, la independencia y el servicio a los ciudadanos.

Todo ello en una época singular donde nunca la sociedad había tenido tanto acceso a tanta información ni había sido tan fácil compartirla, explicó el rey, que advirtió que "la abundancia no siempre trae claridad; a veces añade nuevas capas de complejidad" a la comprensión del mundo.

En este escenario de revolución tecnológica es donde se ha hecho más patente la necesidad del juicio humano y su capacidad de escuchar, de contrastar y de interpretar los hechos, señaló Felipe VI.

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"Y es ahí donde el trabajo de los periodistas es insustituible. Porque ninguna tecnología puede remplazar la intuición de quien detecta una historia donde otros solo ven datos", recalcó el rey, que subrayó cómo el periodismo "ayuda a formar criterio, fortalece el espíritu crítico y contribuye a que los ciudadanos puedan ejercer plenamente su libertad".

Porque "frente a la simplificación, aporta matices. Frente a la desinformación, contrapone evidencias. Y frente a la indiferencia, nos recuerda que hay personas concretas detrás de cada noticia, con nombres, rostros y circunstancias que merecen ser comprendidas. Es, el periodismo, en cuanto al ejercicio de la libertad de información y opinión, una de las columnas maestras de nuestra vida democrática", señaló el monarca.

Los galardonados con los premios Rey de España de Periodismo, indicó Felipe VI, son reflejo de estos valores y su denominador común es ayudar a interpretar mejor el mundo, una vocación de servicio con un "enorme potencial" en el caso de Iberoamerica.

Premiados como Tai Nalon, creadora de Aos Fatos, una organización de periodismo de verificación de Brasil; el pódcast de la Cadena SER "Asistolia, la muerte desde dentro"; el reportaje 'Río Bravo: el caudal de los mil migrantes muertos" de El Universal (México); la revista lusa "Divergente" por un pódcast sobre el drama que encierran los incendios en Portugal, o el de la delegación de la Agencia EFE en Jerusalén durante la guerra en la Franja de Gaza, entre otros.

Porque Iberoamérica, "es un espacio donde no solo compartimos lenguas, historia y una inmensa riqueza cultural, sino también desafíos —que requerirán aún más cercanía y cooperación— y, desde luego, grandes oportunidades. No las dejemos pasar: serán tanto mayores cuanto más tomemos conciencia de que somos una verdadera comunidad".

El rey se refirió también a la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre, una oportunidad -dijo- "para renovar y reforzar nuestra ambición colectiva".

Porque "la Comunidad Iberoamericana no es únicamente un legado compartido; es también un activo para el futuro", recalcó el jefe del Estado, que señaló cómo en un contexto internacional marcado por la fragmentación, "cobra aún más valor el acervo de confianza, afinidades y valores" construido durante décadas: "un capital común que nos permite hablar al mundo con una voz propia y respetada".

En la ceremonia presidida por el rey participaron también el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, y el director de la AECID, Antonio Leis, un acto que contó con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

También la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; y la secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, Gina Magnolia, han asistido al acto, junto a los embajadores en España de Costa Rica, Cabo Verde, Mozambique, Paraguay, Brasil y El Salvador, entre otros.