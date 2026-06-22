Fujimori asegura que "en Colombia y en Perú se deben respetar los resultados electorales"

"Saludo al flamante presidente electo Abelardo De la Espriella y espero poder saludarlo más adelante personalmente. Felicito a todos los colombianos, más allá de los comentarios inoportunos del presidente de Colombia", dijo Fujimori en referencia a los señalamientos de Gustavo Petro respecto a la impugnación de mesas electorales.

La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), que se presentó por cuarta vez como candidata presidencial tras haber perdido en segunda vuelta las tres veces anteriores, aseguró que las pretensiones de su rival en Perú, el izquierdista Roberto Sánchez, por anular la votación en el exterior no tienen fundamento.

Tras confiar en que las autoridades electorales confirmarán los resultados de la votación celebrada el 7 de junio, la líder del partido Fuerza Popular hizo un llamamiento a los jurados electorales a terminar de resolver las actas impugnadas para poder culminar el escrutinio de manera definitiva, más de dos semanas después de que se celebrase la elección.

"Cada día de retraso de no conocer los resultados es un día que se pierde para un proceso de transición, donde hay temas políticos y anuncios importantes que deben anunciarse con el tiempo correspondientes, sobre todo porque los problemas cotidianos de los ciudadanos siguen empeorando", indicó.

"De cara hacia el futuro, hay que ver de qué manera los procesos y conteos se pueden hacer de manera más céleres", agregó la candidata.

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El escrutinio se encuentra este lunes al 99,69 %, con Fujimori a la cabeza con 40.390 votos de ventaja sobre Sánchez, cuando restan por contabilizarse 281 actas, equivalentes a un máximo de unos 84.000 electores.

Consultada por el giro a la derecha en Suramérica, con los triunfos de José Antonio Kast en Chile, De la Espriella en Colombia, y el suyo en Perú, Fujimori afirmó que "vienen nuevos tiempos y aires en Latinoamérica, y eso es muy positivo".

"Los países estamos pasando por procesos electorales, los ciudadanos han tenido una mirada de búsqueda de progreso y de fortalecer la libertad y la democracia. Es el mandato que los pueblos están dando en muchos países", concluyó.