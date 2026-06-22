Guterres señala a Starmer como "un socio muy fiable" tras el anuncio de la dimisión

"El secretario general siempre ha considerado a Starmer un colaborador muy fiable y ha valorado enormemente la colaboración que ha mantenido con él durante su mandato", declaró -en una rueda de prensa- el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Keir Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y como primer ministro, tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

"Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer, visiblemente emocionado ante las cámaras de televisión y rodeado de sus ministros y del personal que trabaja en Downing Street.

Se espera que el nuevo líder del Partido Laborista y primer ministro británico asuma el poder en septiembre, antes de que se reanuden las sesiones del Parlamento británico, o incluso con antelación si solo hay un candidato. Hasta entonces Starmer permanecerá en el cargo.

El secretario general de las Naciones Unidas se encuentra viajando precisamente al Reino Unido para participar en la Semana de Acción Climática de Londres, donde está previsto que pronuncie un discurso sobre el clima y la energía.

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Guterres no se reunirá con Starmer, dijo Dujarric, quien recordó que ya lo hizo el pasado mes de enero.

En cambio, sí mantendrá un encuentro con la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, previsiblemente este martes.