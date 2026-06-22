Israel dice a la Unión Europea que el territorio palestino de Cisjordania les pertenece

"Comisaria, todos los gobiernos israelíes han defendido nuestro derecho fundamental a vivir en Judea y Samaria, la cuna histórica del pueblo judío. Ningún otro pueblo en el mundo tiene un derecho tan sólido y documentado como el pueblo judío a la tierra de Israel", dijo Saar en una declaración que leyó ante Šuica y otros representantes.

Saar advirtió de que el actual gobierno de Benjamín Netanyahu, al igual que todos los gobiernos israelíes anteriores, no aceptará una postura que considere su presencia en Cisjordania "ilegal".

"Ningún gobierno futuro lo hará. Y este gobierno no es la excepción", dijo el ministro.

Pero la ocupación de Israel de este territorio palestino desde 1967, al igual que de Jerusalén Este, viola el derecho internacional, así como la expansión de asentamientos que, sobre todo el actual gobierno pero también anteriores, fomentan en Cisjordania -donde ya viven más de medio millón de israelíes.

El encuentro entre ambos llega en plena crisis diplomática entre Israel y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, después de que Saar anunciara la semana pasada que cortaba todo contacto con ella por presuntamente haber calificado de "apartheid" cómo Israel trata a los palestinos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Šuica no respondió de forma directa a las palabras de Saar, pero dijo que la Unión Europea está "profundamente preocupada por el deterioro de la situación en los asentamientos ilegales".

Además, reiteró que apoyan "el derecho de Israel a su seguridad" y que Hamás "no debe tener ningún papel en el futuro gobierno de Gaza y debe disolverse".

A su vez, urgió a la entrada de mayor ayuda humanitaria al enclave y un horizonte político con "una Autoridad Palestina (AP) viable y financieramente sostenible", pese a que Israel retiene los fondos púbicos de la AP casi llevando a Cisjordania al borde del colapso.

"Para la Unión Europea la única vía sostenible sigue siendo la negociación para una solución de dos Estados, en los que israelíes y palestinos convivan en paz y seguridad", concluyó Šuica.