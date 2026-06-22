Italia se abre a que Alemania se sume al programa de cazas GCAP, según el CEO de Leonardo

El Global Combat Air Programme (GCAP) es un proyecto para desarrollar un caza de sexta generación con entrada en servicio prevista hacia 2035, en el que participan el Reino Unido, Japón e Italia a través de sus principales grupos de defensa, entre ellos Leonardo y BAE Systems.

El programa FCAS, impulsado por Francia, Alemania y España junto a Dassault Aviation y Airbus, se encuentra bloqueado por desacuerdos industriales entre los socios.

El consejero delegado de Leonardo, Lorenzo Mariani, dijo al FT que la eventual entrada de Alemania sería compleja desde el punto de vista de la gobernanza y podría ralentizar el calendario, aunque aportaría beneficios industriales a largo plazo.

"Si quisieras traer ahora a una nueva nación, con los mismos derechos que los otros tres, sería un poco disruptivo", admitió, aunque señaló que "los beneficios a largo plazo son claros".

Mariani subrayó que los socios del programa ya han cerrado el reparto industrial, aunque recordó la experiencia de cooperación previa con la industria alemana en el Eurofighter Typhoon.

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"Estaría encantado de que parte del complejo industrial alemán se sumara a nuestras actividades", afirmó. "Estos programas requieren grandes inversiones y suelen absorber más de lo previsto al inicio. Contar con otro socio con capacidad industrial y financiera sería positivo", añadió.

Mariani dijo que no le sorprendía la situación del FCAS y apuntó a las dificultades estructurales de este tipo de programas multinacionales.

"Puedes empezar políticamente, pero si la industria no encuentra las convergencias adecuadas, los objetivos correctos y el reparto de trabajo, es muy difícil", sostiene.

Según el periódico, el posible interés alemán en el GCAP se produce mientras Japón mantiene una postura prudente ante la incorporación de nuevos socios para no comprometer el calendario del proyecto.

Mariani expresó además confianza en la continuidad del compromiso del Reino Unido con el programa, pese a las discrepancias dentro del Gobierno británico sobre el presupuesto de defensa.

"El combate aéreo es un segmento tan importante para el Reino Unido que nunca abandonará esta prioridad", aseguró.