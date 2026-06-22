Jaquean el perfil del alcalde de Moscú en Telegram y amenazan con hacer "arder" la ciudad

"Moscú arderá", se leyó al menos una decena de veces en el canal de Telegram de Sobianin, finalizando con una bandera ucraniana. Los textos fueron eliminados poco después del incidente.

Los mensajes fueron enviados a las 21:29 (hora Moscú) y facilitaron enlaces para recaudar fondos para la compra de drones para el ejército ucraniano a través de la fundación Siplnota Sternenko.

La cuenta jaqueada correspondía al blog personal de Sobianin, de 40.000 seguidores, no a su medio de comunicación principal como alcalde, que cuenta con 358.000 suscriptores.

La red social Telegram fue bloqueada este año por el Kremlin "por razones de seguridad", sin embargo, los ciudadanos e incluso las propias autoridades siguen utilizando este medio como principal vía de comunicación en línea.