Kase.O: "Si eres facha, no puedes escuchar rap"

"Pienso que si eres facha, no puedes escuchar rap. Todo no se puede en la vida. El rap es un movimiento antirracista, porque todos nuestros ídolos están racializados. Como también te digo que puedes criticar a la izquierda y no ser fascista. Puedes decir lo que quieras sin defender unas siglas", afirmó el exintegrante de Violadores del Verso este lunes en una rueda de prensa en Madrid.

Javier Ibarra (Zaragoza, 1980) publicó el pasado viernes 'Camisa de fuerza' diez años después de 'El círculo' (2016), álbum importante para él por contenido y ventas.

"Iba juntando frases, pero el proceso del disco es para mí algo muy íntimo y tengo que parar toda la infraestructura (para componer)", explicó sobre la tardanza de un nuevo LP, un formato en el que dice no haber perdido la confianza.

También ha tenido que "esperar a que pasaran cosas" tanto en el mundo como a nivel personal, explicó. "En 'El círculo' quería que cantara Javier Ibarra y aquí Ibarra ha usado a Kase.O, que es más valiente y tiene más poder para decir ciertas cosas", confesó ante la idea de vestirse "de loco" en la portada para "permitirse ciertas licencias".

No evitó hablar de su apoyo a Gaza, después de que, cuando saltó la noticia de que un fondo de inversión proisrraelí era propietario de algunos festivales en los que participaba, no cancelara su presencia por las dificultades que entrañaba.

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"He hecho yo más por Gaza que todos los que han dicho algo de mí respecto a esa polémica, eso segurísimo. En Gaza tengo yo más cariño que ellos", afirmó.

Sobre las críticas de las que es objeto, que es un tema recurrente en este álbum, afirmó que "doler, no duelen; producen entre pena y asco, pero joden porque no es necesario". "Luego me dicen por ahí: '¡Ay, maestro! ¡Qué maestro!'. Aclárate", denunció, antes de confesar que "cualquier crítica vale por veinte alabanzas".

También se refirió a otro debate que ha ocupado estos días las redes acerca de si el rap español de los 90, que él ayudó a construir como miembro de Violadores del Verso, impuso unos modos y estilos que monopolizaron cualquier otra versión posible de "hip hop" quizás más internacional.

"Eso no tiene ni pies ni cabeza, porque entonces no había nada, ni industria ni nada. El público decidió que éramos nosotros los que le gustábamos. Pues te jodes. No hubo boicot ni conspiración del sello Boa ni nada. El público mandaba más que nunca. No había videoclips, ni promo y éramos feos los que cantábamos", defendió, antes de considerar que "los que dicen eso son unos perdedores".

Precisamente con sus compañeros de Violadores del Verso tiene una de las muchas colaboraciones con las que cuenta este álbum, además de las de Evaristo Páramo (La Polla Records) u otros dos veteranos del rap nacional, Nach y Zatu.