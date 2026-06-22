Kuwait ejecuta a cinco personas, incluido un egipcio, por asesinato y secuestro

La nota, difundida en las últimas horas en la cuenta de la fiscalía en X, indicó que las ejecuciones por ahorcamiento se realizaron en la tarde del pasado sábado en la Prisión Central de Kuwait, en una nota que incluyó los nombres y las nacionalidades de los ajusticiados, así como una descripción de las acusaciones en su contra.

"La Fiscalía General supervisó (...) la ejecución de la sentencia de pena de muerte en la Prisión Central contra las (cinco) personas, después de permitirles ejercer todas las garantías constitucionales relacionadas con su derecho a la defensa", señaló la nota.

Añadió asimismo que esos "derechos" oscilan entre "los procedimientos de investigación preliminar por parte de la Fiscalía General, los de juicio en sus tres niveles y la designación de abogados para ellos", e insistió en que recibieron una "sentencia justa".

Los ejecutados, según la nota, son tres kuwaitíes, un egipcio y un "residente de forma ilegal" (conocidos como "bedun"), todos condenados a muerte entre 2017 y 2023 por asesinato y posesión de arma de fuego, con excepción del egipcio 'MH', culpable por secuestro y agresión sexual contra una mujer.

El comunicado no da a conocer más detalles sobre los juicios, si bien destaca un versículo del corán en el que se advierte de que "quien mate a una persona sin que esta haya matado a otra o sembrado corrupción en la tierra, será como si hubiera matado a toda la humanidad; y quien salve una vida, será como si hubiera salvado a toda la humanidad".

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En este contexto, la fiscalía consideró que "los actos cometidos por los condenados constituyeron una grave violación de los derechos humanos, de la moral y de la seguridad de la patria", ya que los ejecutados "atentaron contra los principios más fundamentales de la humanidad y de la dignidad humana".

Según Amnistía Internacional, Kuwait ejecutó a 17 personas en 2025, casi triplicando las seis ejecuciones registradas en 2024.

Todas estas sentencias se llevaron a cabo mediante ahorcamiento en la Prisión Central por delitos que incluían asesinato premeditado y delitos relacionados con las drogas, siempre según AI.