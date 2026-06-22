La china Lingyi, socia de Apple, saldrá a bolsa en Hong Kong por 1.054 millones de dólares

Lingyi venderá unos 812 millones de acciones a un precio máximo de 10,18 dólares hongkoneses (1,3 dólares, 1,13 euros) por unidad, lo cual se traducirá en una recaudación bruta de unos 8.264 millones de dólares hongkoneses (1.054 millones de dólares, 920 millones de euros), según un comunicado remitido recientemente por la compañía al parqué.

La tecnológica, que ya cotiza en la bolsa de la vecina Shenzhen desde 2018, debutará este viernes, 26 de junio, en la antigua colonia británica con el respaldo de inversores como el fabricante de teléfonos inteligentes ('smartphones') Honor, escisión de Huawei, u otro importante proveedor de Apple como el productor de lentes Sunny Optical.

Ante la maduración del mercado de los 'smartphones', el plan de Lingyi pasa por aprovechar la creciente demanda en otros segmentos emergentes como robots humanoides, gafas inteligentes, dispositivos plegables o servidores para IA, explica hoy el diario local South China Morning Post.

De hecho, la compañía con sede en la provincia suroriental de Cantón se ha marcado por objetivo convertirse en uno de los tres principales proveedores de hardware para la llamada 'inteligencia incorporada', término que alude a la IA integrada en sistemas físicos para controlar las acciones de las máquinas.

El pasado mes de septiembre, Lingyi se hizo con el 80 % de una empresa conjunta con el fabricante de robots AgiBot, y este mes abrió una fábrica de ese tipo de máquinas en Pekín cuya producción arrancará en las 10.000 unidades anuales pero que tiene como meta alcanzar las 500.000 hacia 2030.

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No obstante, por el momento los negocios de robótica representan solo una pequeña fracción de su facturación, que en 2025 alcanzó el equivalente a 7.200 millones de dólares, gracias principalmente a sus segmentos de soluciones para imagen y pantallas.

Lingyi fue fundada en 2006 como Triumph Lead Electronics por Zeng Fangqin, una de las mujeres más ricas de China gracias a una fortuna estimada por Forbes en unos 8.750 millones de dólares. El éxito de la compañía llegó inicialmente gracias a la venta de componentes a la finlandesa Nokia, tras lo que se convirtió en una parte clave de la cadena de suministros de Apple.