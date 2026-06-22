La delegación iraní vuelve a Teherán mientras continúa la negociación técnica con EE.UU.

La delegación de la República Islámica, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y acompañada por el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, partió hacia la capital iraní tras aproximadamente 18 horas de reuniones y consultas bilaterales y cuatripartitas con la participación de Catar y Pakistán como mediadores, según informó la agencia Tasnim.

El medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní, indicó que, paralelamente, comenzaron las negociaciones técnicas entre Irán y Estados Unidos sobre los mecanismos de aplicación del memorando de entendimiento firmado la semana pasada.

El equipo técnico iraní está encabezado por el viceministro de Exteriores Kazem Garibabadi.

Al término de las conversaciones del domingo, Catar y Pakistán emitieron una declaración conjunta en la que anunciaron un acuerdo sobre una hoja de ruta de 60 días, la creación de un comité superior de negociaciones y el inicio de los grupos de trabajo técnicos.

Según el comunicado, las conversaciones técnicas continuarán hasta finales de esta semana en Bürgenstock.

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"El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", señalaron en la red social X los ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán.

Los mediadores informaron además de la creación de una línea de comunicación entre Teherán y Washington para evitar "incidentes y malentendidos" y garantizar el tránsito seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz, así como de la formación de un grupo de resolución de conflictos para supervisar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano.

Por su parte, Araqchí aseguró en X que se habían logrado "avances importantes" para poner fin a la guerra en Líbano.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó además que las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos han quedado exentas de restricciones, que se ha levantado el bloqueo, que se han liberado algunos activos congelados y que se ha puesto en marcha un amplio plan de reconstrucción y desarrollo para Irán, extremos que no fueron mencionados por Catar y Pakistán en su comunicado y que tampoco han sido confirmados por Estados Unidos.