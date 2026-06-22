La española 'Decorado', al asalto del mayor festival mundial de animación tras el Goya

"Es genial porque se vuelve a hablar de la película, vuelve a tener otra difusión, una tercera vida", comentó en una entrevista con EFE el también director de títulos como 'Unicorn Wars', en los días previos a acudir a competir por tercera vez en su carrera por el prestigioso Cristal de Annecy, el máximo galardón entregado en la cita celebrada en esa localidad francesa al pie de los Alpes.

Vázquez (A Coruña, 1980), que también anteriormente presentó en este festival varios de sus cortos, es ya todo un habitual de Annecy, algo que vive "con orgullo" porque las suyas son "películas bastante peculiares", que se salen del tono de cine familiar que suele predominar en la animación.

"Es un cine para gente joven o adulta y habla de temáticas muy contemporáneas desde la fantasía. Creo que Annecy es el sitio adecuado para mostrar este tipo de películas que no son tan convencionales", opinó.

En el caso concreto de 'Decorado', un largometraje que está basado en un corto que Vázquez hizo en 2016, la narración sigue a Arnold, un ratón de mediana edad sumido en una grave crisis existencial, como si fuera un Mickey Mouse patético, que empieza a sospechar que todo a su alrededor, en realidad, es una gran farsa, en un mundo controlado por una megacorporación.

"Son temáticas que están bastante de actualidad en nuestra sociedad (...) También lo que cuenta, de una manera un poco más velada, es que lo que nos puede salvar precisamente de esa sociedad en la que vivimos son las relaciones auténticas, las personas que sabes que puedes contar con ellas, con las que eres libre, tu familia, tu pareja, los verdaderos amigos...", reflexionó.

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El realizador español, que también es ilustrador, mezcla de nuevo en 'Decorado' los ingredientes que integran su universo creativo habitual: personajes de animales que retuercen los clichés de la infancia, literatura distópica en cuanto a los temas y también algo de surrealismo, al estilo de Luis Buñuel.

Desde la idea original que inspiró el primer cortometraje de 'Decorado' pasó más de una década, pero si cabe, para Vázquez, algunos de los temas que trata la película no solo no han envejecido, sino que se han casi acentuado.

"Con la inclusión de la Inteligencia Artificial y también de las redes sociales se ha potenciado un poco esa sensación de cierta falsedad o de cierta irrealidad de las cosas, porque muchas veces no sabemos que es real y lo que no", dijo.

La sombra de la IA, que al igual que en otros sectores artísticos planea como una amenaza para la viabilidad del modo de vida futuro de los creadores, es algo que, en su opinión, "ha llegado para quedarse", y ve claro que pondrá en peligro "un montón de puestos de trabajo intermedios", los más "mecánicos".

Pero él mismo ha hecho pruebas con la IA y los resultados los vio "mediocres", lo que le hace pensar que realmente no va a sustituir a "un buen director, un buen animador, un buen director de arte o un buen guionista".

Para el futuro, pese a tener una trayectoria que lo ha situado como uno de los cineastas de animación más prestigiosos y autorales de España, Vázquez se está planteando tomarse un descanso de la gran pantalla y de los proyectos que requieren muchos años de trabajo con grandes equipos.

"Estoy un poco en reposo pensando que quiero hacer (...) Soy ilustrador y dibujante de cómics y quizás puedo contar las historias también por otro lado, en libros, que son procesos más sencillos (...) No sé si voy a hacer más películas o no", reflexionó.

En la competición por el Cristal de Annecy de 2026, cuyo ganador se desvelará el 27 de junio, 'Decorado' peleará con títulos como la producción francobelga 'In Waves', la coproducción entre Singapur, España e Italia 'La violinista', la canadiense 'Tangles' o la japonesa 'We Are Aliens'.