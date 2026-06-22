La Guardia portuguesa ha controlado a 91.000 extranjeros y detenido a 243 desde 2023

Según un informe divulgado este lunes por la Unidad de Control Costero y de Fronteras (UCCF), la GNR ha llevado a cabo en ese período 5.458 acciones de fiscalización en distintos sectores de actividad económica, centradas tanto en la detección de situaciones de inmigración irregular como en la verificación de las condiciones laborales y de vida de ciudadanos extranjeros residentes en Portugal.

Estas actuaciones forman parte de una etapa iniciada el 29 de octubre de 2023, tras la reorganización del sistema de control migratorio portugués, que atribuyó a la GNR la vigilancia de las fronteras terrestres y marítimas y la fiscalización de ciudadanos extranjeros en cerca del 94 % del territorio nacional.

En este contexto, el próximo miércoles se celebrará en Portugal la ceremonia oficial de presentación del contingente de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), un acto al que asistirán el ministro de Administración Interna de Portugal, el ministro del Interior de España, el secretario general del Sistema de Seguridad Interna (SSI) portugués, el embajador de España en Portugal, así como el director ejecutivo y el director de Operaciones de Frontex.

Las inspecciones realizadas desde octubre de 2023 permitieron además emitir 540 notificaciones de abandono voluntario del país y detectar 6.598 infracciones administrativas relacionadas con la legislación de extranjería. Entre ellas figuran 3.286 casos por falta de declaración de entrada, 1.658 por incumplimiento de obligaciones legales, 497 por exceso del tiempo de permanencia autorizado y otras 1.157 infracciones de diversa naturaleza.

Las actuaciones se concentraron especialmente en sectores considerados de riesgo, como la agricultura y la pesca, la industria, la construcción y la hostelería, ámbitos donde la GNR busca detectar situaciones de explotación laboral, trata de seres humanos o permanencia irregular de trabajadores extranjeros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presencia regular de los efectivos de la Guardia Nacional Republicana en estos sectores permite también supervisar las condiciones de vida y trabajo de los migrantes y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, así como la protección de personas vulnerables frente a posibles abusos o situaciones de explotación, destacó la fuerza de seguridad.

Además de la fiscalización en el territorio, el Grupo de Guardia de Fronteras de la UCCF es responsable del control de la frontera marítima portuguesa. Desde octubre de 2023 ha realizado 102.063 acciones de control fronterizo, supervisado a 10.983.476 pasajeros y tripulantes y controlado más de 102.000 embarcaciones en puertos, marinas y puntos de entrada marítimos del país.