La plantilla de Starbucks en Corea del Sur recibe clases de historia tras polémica campaña

Todas las sucursales de la cadena bajaron la persiana a las 15.00 hora local (6.00 GMT), según había anunciado previamente el Grupo Shinsegae, operador local de Starbucks, para que sus trabajadores recibieran capacitación sobre conciencia histórica y sensibilidad social.

Se trata de la primera vez desde la apertura de Starbucks en Corea del Sur en 1999 que todas sus tiendas cierran anticipadamente de forma simultánea.

La empresa también prevé extender esta formación a empleados de la sede de Starbucks Korea, a directivos y al propio presidente de Shinsegae, Chung Yong-jin, esta semana.

"A pesar de que Starbucks es una compañía privada, su campaña tenía elementos para ser criticada por evocar hechos históricos importantes. Pero creo que es positivo que Starbucks intente evitar que algo así se repita mediante formación en historia", dijo a EFE el quincuagenario Kim Tae-il, mientras se bebía un café en una de las sucursales de la firma poco antes del cierre.

La polémica se desató el 18 de mayo, aniversario del levantamiento en la ciudad de Gwangju contra la dictadura de Chun Doo-hwan, cuando Starbucks lanzó una promoción en línea llamada 'Tank Day' para vender vasos térmicos.

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Esta campaña desató críticas entre los que consideraron que el nombre y los eslóganes promocionales evocaban los tanques utilizados en Gwangju y el asesinato de un estudiante en la represión militar de los años 80.

Trabajadores consultados por EFE en dos sucursales de la capital surcoreana declinaron comentar cómo se desarrollaría la capacitación.

El escándalo derivó en disculpas públicas de Chung, el despido del director ejecutivo local de Starbucks Korea, boicots de trabajadores e instituciones gubernamentales y críticas del presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

Starbucks Korea también flexibilizó temporalmente entre el 1 y el 14 de junio las condiciones de reembolso de sus tarjetas prepago, permitiendo recuperar saldos hasta un máximo de 2 millones de wones (1.300 dólares) por cuenta.

Corea del Sur era a finales de 2025 el tercer mayor mercado mundial de Starbucks por número de locales, con 2.115 tiendas, de acuerdo a cifras de la compañía citadas por la agencia local de noticias Yonhap.