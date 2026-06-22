La RD del Congo supera las 250 muertes por ébola y los 1.000 casos confirmados

La tasa de letalidad se sitúa en el 25,3 %, según el último informe publicado a última hora del domingo por el Ministerio de Comunicación y Medios sobre la epidemia, con datos recopilados hasta el 20 de junio.

"Se ha superado la barrera de los 1.000 casos confirmados. A pesar de este avance, los equipos de respuesta continúan activamente las investigaciones, la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención en las zonas afectadas", subrayó.

Un total de 365 enfermos en encuentran en "aislamiento u hospitalización", precisó el Ministerio, al subrayar que 100 personas infectadas por el virus han logrado curarse.

Asimismo, añadió, la tasa de seguimiento de contactos alcanza el 58 %.

Las autoridades valoraron que se haya producido "una mejora en el número de curaciones", pero advirtieron de "una disminución en la tasa de seguimiento de contactos".

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La provincia de Ituri "sigue siendo el epicentro" de la epidemia con 916 casos confirmados, entre ellos 205 fallecimientos.

"Los esfuerzos de comunicación comunitaria, diagnóstico y atención siguen intensificándose para frenar la propagación de la epidemia", añadió.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó a Uganda, donde se han detectado 19 contagios confirmados, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha.

El actual brote tan sólo está por detrás del brote que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios; y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.