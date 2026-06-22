Lagarde cree "justificado" hablar con China sobre la infravaloración de su moneda

En un evento sobre el papel internacional del euro organizado por el BCE en Bruselas, la ejecutiva francesa se basó en un reciente análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) que apunta a que la divisa china está devaluada en un 15 % o 16 % con respecto a su precio real.

"Esto justifica completamente que haya habido y, espero, siga habiendo más discusión sobre desequilibrios excesivos que incluye el punto de las divisas entre los líderes del G7 y aquellos que son parte de estos desequilibrios excesivos", expresó la presidenta del BCE.

Esto requiere que "China esté sobre la mesa para abordar estas cuestiones", continuó Lagarde tras ser preguntada por si apoyan hablar con Pekín por este motivo.

A su juicio, el trabajo desarrollado tanto por el FMI como por la presidencia francesa del G7 estos meses son "dos importantes piezas de trabajo que realmente garantizan este debate".