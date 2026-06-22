Llevan ante la Justicia al principal sospechoso del décimo feminicidio del año en Uruguay

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron a EFE que el hombre, de 37 años, fue detenido por este hecho y hoy se le tomará declaración.

Según comunicó el Ministerio del Interior, la víctima había sido denunciada como desaparecida el jueves 18 de junio y en la víspera fue hallada sin vida en la vivienda en la que convivía con su pareja.

La información policial detalla que el hombre cuenta con antecedentes penales por homicidio y hurto agravado, pero "no se registran denuncias previas de violencia doméstica".

Este sería el décimo feminicidio en Uruguay en 2026, según el registro del sitio web Feminicidio Uruguay, que contabiliza los casos desde marzo de 2001 a la fecha.

La organización conceptualiza los feminicidios como "muertes violentas de mujeres por razones de género" y actualiza su base de datos a partir de notas en medios de prensa o "por denuncias de familiares o amistades de las víctimas".

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El portal aclara que sus datos no siempre coinciden con los oficiales del Gobierno "por diferencias conceptuales o metodológicas".

Según esta base de datos, los nueve casos previos corresponden a los asesinatos de mujeres de entre 18 y 82 años y solo en dos de estos casos el agresor fue imputado por "homicidio agravado por femicidio".

Los más recientes datos oficiales difundidos por el Ministerio del Interior indican que entre enero y octubre de 2025, 33 mujeres fueron asesinadas en Uruguay y que el 58 % de estos homicidios sucedieron en un contexto de violencia machista.