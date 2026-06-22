Los 24 años de cárcel para un exministro de Sánchez vuelven a agitar la política española

Ábalos, que también fue secretario general del partido socialista (PSOE) bajo el liderazgo de Pedro Sánchez y se encuentra en prisión provisional desde finales de 2025, no ha sido el único condenado dentro de un caso sobre mordidas (coimas) en contratos públicos de mascarillas aprobados durante la pandemia del coronavirus.

Así, Koldo García, exasesor del antiguo ministro de Transportes, ha sido condenado a 19 años y ocho meses de prisión, y el comisionista Víctor de Aldama a 4 años y medio, aunque a éste, gracias a que ha proporcionado información "veraz y relevante" en la investigación, se le ha suspendido la ejecución de la pena.

Ello a condición de no volver a delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Tras conocerse la sentencia, el presidente del conservador Partido Popular (PP) y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, consideró que la condena a Ábalos -hombre muy cercano a Sánchez antes incluso de su llegada al Gobierno- es una condena al propio Ejecutivo, por lo que instó al presidente del Gobierno español a asumir sus "responsabilidades políticas" y hacerse a un lado.

"En esta situación de colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata", reclamó el líder del PP.

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También desde el partido ultraderechista Vox volvieron a pedir la dimisión inmediata de Sánchez, al tiempo que apelaron nuevamente al Partido Popular para presentar una moción de censura, una herramienta parlamentaria que, si reúne los apoyos necesarios, fuerza la salida del jefe del Ejecutivo.

El presidente del PP, sin embargo, dijo que no cometerá el error de presentar una moción sin los apoyos suficientes y, por el contrario, puso el foco en los socios gubernamentales o parlamentarios de Pedro Sánchez -que gobierna en precaria minoría- para que sean ellos los que obliguen al líder socialista a convocar elecciones.

Sumar, la alianza de formaciones de izquierdas que gobierna en coalición con el PSOE, aplaudió la "contundencia" con que la justicia ha dictado sentencia contra Ábalos y Koldo García, aunque también lamentó que "los defraudadores y corruptores habituales se salgan de rositas", en alusión al empresario Víctor de Aldama y a compañías como Ferrovial, OHL, Endesa y Acciona.

Desde ERC, partido independentista catalán que suele apoyar al Gobierno en el parlamento, han pedido al PSOE que haga "limpieza" tras esta condena, y en Podemos, formación izquierdista que llegó a gobernar con Sánchez en la anterior legislatura, han hablado de "decepción enorme" para con el partido socialista.

Por su parte, fuentes gubernamentales ratificaron este lunes su apuesta por seguir trabajando contra la corrupción y condenaron comportamientos que se alejan de los valores que, considera el Ejecutivo, deben regir el servicio público.

Ministros como Óscar Puente, actual titular de la cartera de Transportes, también se han pronunciado sobre una sentencia "tremendamente aleccionadora" que ha condenado a Ábalos mientras ha dado el "perdón" al comisionista Aldama.

"¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora", escribió Puente en X en referencia al informe semestral de actividades y el año de trabajos en beneficio de la comunidad que el Supremo le impone a Aldama para no entrar en prisión.

Mientras tanto, el PSOE ha defendido que actuó "desde el primer minuto" contra Ábalos.

"La Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse", han dicho los socialistas, quienes han subrayado que su posición ha sido "clara desde el primer momento: tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular".

En este sentido, también criticaron en el partido socialista que en el PP se guarde "silencio" ante un caso de supuesta corrupción en los negocios que afecta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso.