Los Premios Rey de España reconocen el periodismo en tiempos de guerra y desinformación

El rey de España, Felipe VI, entregó los galardones de esta 43 edición en la Casa de América de Madrid, en un acto al que acudieron representantes del gobierno nacional y del regional, así como embajadores y figuras del periodismo y la cultura.

Entre ellos, el ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el director de Casa de América, León de la Torre; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano y la secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia.

Los galardones iberoamericanos apostaron un año más por reconocer la labor de periodistas que ejercen en contextos difíciles y contribuyen "a que el periodismo latinoamericano sea una gran maquinaria de verdad frente a la desinformación", como destacó el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver.

"Los trabajos galardonados en esta edición abordan cuestiones que son reflejo de nuestro tiempo y además prioridades de la cooperación española en Iberoamérica: el cambio climático, las migraciones, las consecuencias de los conflictos por el impacto de la desinformación; también cuestiones profundamente humanas como la vida de la muerte, trazadas como una narrativa rigurosa que invita a la reflexión colectiva", explicó en la gala el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Antón Leis.

Al escenario de la Casa de América subieron los periodistas de la Cadena SER (España) Víctor Olazábal y Aimar Bretos, premiados por su trabajo narrativo 'Asistolia, la muerte desde dentro', que aborda la muerte sin tapujos; y los periodistas de El Universal (México), Miriam Ramírez y Silber Meza.

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"Hoy tenemos entre nosotros a periodistas mexicanos, a periodistas mexicanas. Son las compañeras de 'El Universal', reconocidas por vuestro trabajo sobre la letalidad de la inmigración, que traen hasta nosotros el eco desgarrador de una profesión que baila en México con la vida y con la muerte a cada paso", destacó Oliver, refiriéndose a los galardonados en la categoría Cooperación Internacional y Acción Humanitaria por un trabajo realizado en alianza con Lighthouse Reports y The Washington Post.

En México han sido asesinados casi 200 periodistas en los últimos 20 años, recordó Oliver, quien también mencionó que desde 2024 Israel ha matado a 260 periodistas y reporteros en Gaza.

Es precisamente la labor de los periodistas de EFE en Israel y en los territorios palestinos la que ha sido destacada este año con el Premio EFE, que no está remunerado pero sí reconocido con una pieza escultórica conmemorativa de María de Frutos, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2015.

"EFE está en Jerusalén desde hace décadas y nuestro equipo ha seguido cada día y cada noche los acontecimientos de la terrible guerra en Gaza. El precio pagado ha sido muy alto para el periodismo internacional. Es insoportable; inadmisible", destacó Oliver.

Y puso en valor el servicio público de la agencia: "Los periodistas de EFE (...) son los agricultores de la información. Somos los braceros de las historias de los demás, (...) los que riegan el tajo con su sudor para que llegue el cereal al molino", apuntó Oliver.

Los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo también han reconocido este año la labor de Revista Divergente (Portugal) contando los incendios en el país de la UE que más arde en 'País de Incendiários', premio que ha recogido la periodista Sofia da Palma.

Por su parte, también por su labor documentando una crisis natural ha sido reconocido Óscar Corral, cuya fotografía publicada en El País (España) sobre la labor de los bomberos en las inundaciones (dana) de octubre de 2024 en España se ha llevado el Premio de Fotografía.

Además, un año más la lucha contra la desinformación también ha sido reconocida, en este caso dando el premio a Medio de Comunicación de Iberoamérica de Aos Fatos (Brasil), recogido por la fundadora de esta plataforma, Tai Nalon.

Y, por último, Persy Cabrera y Jennifer Ávila recogieron el premio de Periodismo Cultural por 'Contracultura', una revista cultural en papel en una era de inteligencia artifical y en un país complejo para ejercer el periodismo como Honduras.

María José Llergó fue la responsable de ponerle música a una emotiva ceremonia, cantando la canción 'Te espera el mar', con la que ganó un Premio Goya en 2022 y que tiende la mano a los migrantes que cruzan el Mediterráneo, clamando "nadie es ilegal".

Los galardonados de estos premios internacionales, que están patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts y cuentan con la colaboración de Casa de América y WAN IFRA, reciben además de la dotación económica -10.000 euros- una escultura de bronce, obra de Joaquín Vaquero Turcios.

La escultura de bronce remite a la propia esencia de la agencia: se inspira en el histórico logotipo que representaba las cintas de los teletipos formando la palabra EFE y simboliza el flujo informativo diario.