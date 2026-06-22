Mercados y sectores económicos reciben con cautela resultado de presidenciales en Colombia

En el mercado cambiario, el dólar continuó con la tendencia a la baja de las últimas semanas y abrió hoy a 3.389,50 pesos, con una bajada del 2 % con respecto al cierre de viernes.

Según el economista jefe de BTG Pactual para la Región Andina, Munir Jalil, el mercado está altamente volátil no solo por los asuntos internos sino también por el contexto externo, principalmente por el conflicto entre EE.UU. e Irán, y ese estado "va a seguir en las próximas semanas".

"La entrada de inversores hace bajar el tipo de cambio por la dinámica de la oferta y la demanda pero no hay mucho más espacio para la apreciación del peso porque el país entra en la expectativa de cómo va a solucionar sus problemas", dijo Jalil al hacer un análisis de las implicaciones que la elección tendrá en la economía, los mercados y la inversión.

En la Bolsa de Valores de Colombia, el índice MSCI Colcap abrió con una bajada del 2,6 %, en los 2.437 puntos, presionado por la caída del 10 % de las acciones de la petrolera estatal Ecopetrol, que paradójicamente es de los sectores que se verían beneficiados con el Gobierno de De la Espriella.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó con 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66 %, mientras que su rival, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibió 12,7 millones (48,70 %), según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones.

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Jalil indicó que el triunfo de De la Espriella fue "mucho menor de lo esperado", ya que la ventaja fue de 0,96 puntos porcentuales, cuando las encuestas vaticinaban una diferencia mucho más amplia, de al menos cinco puntos.

"Las elecciones de Colombia hacen parte de una ola más grande (en América Latina) de presidentes, de administraciones más amigables con el mercado", señaló por su parte el director ejecutivo de Equity Research de BTG Pactual Colombia, Daniel Guardiola.

Con respecto a los retos que tendrá el Gobierno de De la Espriella, Guardiola señaló los "fiscales, inflacionarios, de crecimiento, crisis energética, crisis de la salud y de seguridad".

"La verdad es que va a heredar un país con múltiples crisis, y la mala noticia es que para (resolver) eso se necesita dinero", agregó.

En ese sentido, Jalil señaló que "el nuevo presidente va a tener que incentivar la inversión para que el crecimiento económico colombiano vuelva a estar por encima del 3 %" ya que después de la pandemia se estancó alrededor del 2,5 %.

Para Guardiola, "hay tres posibles ganadores" en un Gobierno de De la Espriella: los sectores de petroleo y gas, infraestructura y servicios públicos.

"El sector de petroleo y gas está en crisis, Colombia se convirtió en neto importador de gas, tenemos desabastecimiento y por eso dependemos cada vez más del gas importado", manifestó, al tiempo que señaló la necesidad de que el próximo gobierno reanude la explotación de crudo en yacimientos no convencionales para recuperar la "soberanía energética".

En infraestructura, señaló que "en los últimos cuatro años ha estado paralizada, no se han hecho proyectos nuevos", por lo que es necesario reactivar la construcción "para hacer girar la rueda".

En cuanto a los servicios públicos, "un sector altamente regulado", especialmente el de la energía, Guardiola señaló que "debe beneficiarse de un ambiente regulatorio menos hostil".