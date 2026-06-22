Meteorología alerta de posibles inundaciones en este de EE.UU. durante jornada del Mundial

La agencia alertó -en su perfil de X- que en esta primera semana de verano "se mantendrá un patrón activo de lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas", a medida que dos sistemas frontales se desplazarán por el centro y el este del país en las próximas 48 horas.

Se estiman hasta cuatro pulgadas (diez centímetros) de lluvia en algunas zonas del país, así como rachas de viento de hasta ochenta kilómetros por hora.

"Durante una inundación, los niveles de agua y la velocidad a la que fluyen pueden cambiar rápidamente. Lo más seguro es permanecer en el interior o buscar un terreno más elevado si no hay ningún refugio disponible", recomendó el NWS.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también advirtió que a las 14:00 (18:00 GMT) entrará en vigor una alerta por inundaciones en la ciudad.

La alerta coincide con el partido entre la selección de Noruega y la de Senegal en el Mundial de fútbol que comienza a las 20:00 hora local (00:00 GMT del martes) en Nueva Jersey, en desarrollo de la segunda jornada del grupo I.

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Igualmente, se disputará hoy en Filadelfia el encuentro entre Francia e Irak, también del grupo I, aunque con menores probabilidades de que las condiciones meteorológicas previstas tengan impacto en ese partido.

En unas declaraciones recogidas por el medio local Gothamist, James Tomasini, meteorólogo del NWS, subrayó la posibilidad de que se produzcan "inundaciones repentinas debido a las fuertes lluvias que acompañan a las precipitaciones y tormentas" y destacó que también podrían producirse "ráfagas de viento dañinas".

Tomasini indicó, además, que las lluvias más intensas se producirán alrededor de las 14:00 hora local (18:00 GMT) y que podrían prolongarse hasta la medianoche.