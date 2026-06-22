Nuevo ataque de EE.UU. contra embarcación en el Caribe deja 2 muertos y 6 sobrevivientes

La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta 'Lanza del Sur', que Estados Unidos ejecuta en aguas internacionales desde hace más de 10 meses.

De acuerdo con la información oficial, labores de inteligencia determinaron que la embarcación navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Tras el operativo, ordenado por el comandante del Southcom, el general Francis L. Donovan, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de búsqueda y rescate en favor de los sobrevivientes. Ningún militar estadounidense resultó herido, según publicó la institución en su cuenta de X.

Con el ataque de este domingo, la ofensiva suma al menos 64 ataques contra embarcaciones y más de 200 muertos, según recuentos de medios especializados basados en datos oficiales del Comando Sur.