Observadores catalanes aseguran que segunda vuelta presidencial de Colombia fue "pacífica"

"La MOE Cataluña considera, el marco de su observación electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que la jornada se desarrolló de manera tranquila y pacífica, dentro de la normalidad y no se han identificado incidentes significativos", afirmó Sandra Segarra, miembro de la ONG International Action For Peace (IAP) e integrante de la misión.

La misión reafirmó que el ganador de las elecciones, según el conteo preliminar, es De la Espriella con 12,9 millones de votos frente a los 12,7 millones obtenidos por el izquierdista Iván Cepeda, una de las diferencias más estrechas de la historia reciente del país, al imponerse por apenas 250.830 sufragios, una diferencia de 0,96 puntos porcentuales.

La plataforma de observadores presentó un informe preliminar basado en el trabajo que llevaron a cabo en Colombia en dos fases.

La primera consistió en reuniones previas al día de las elecciones con organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, mientras que la segunda ocurrió en diferentes regiones del país en las que se trabajaron con las instituciones encargadas del proceso electoral para organizar su despliegue a 44 centros de votación desde donde informaron este domingo.

Entre las observaciones, la misión catalana identificó que el sistema electoral colombiano tiene "problemas estructurales como dinámicas de trasteo de votos, constreñimiento al elector en determinadas zonas, así como condiciones de violencia que en algunos territorios limitan el ejercicio al libre sufragio".

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"La misión no observó de manera directa casos o indicios de compra de votos. Los casos que se están denunciando, en todo caso, creemos que han de ser investigados por las autoridades competentes", dijo la diputada catalana Beatriz Silva, con respecto a la impugnación de los resultados en 33.000 mesas de votación por parte de la campaña de Cepeda.

Asimismo, agregó que sí evidenciaron el uso de teléfonos celulares en los puntos de sufragio, a pesar de su prohibición.

La misión también condenó el asesinato a principios del periodista Cristian Herrera, quien recibió múltiples disparos en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, y estaba amenazado por su trabajo en la frontera con Venezuela.

Los observadores indicaron que Colombia vive una significativa polarización política, lo que mantiene a la población con alta expectativa respecto al escrutinio de votos, que proclamará al ganador de las elecciones.