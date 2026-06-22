ONG de Derechos Humanos piden a la OEA garantizar acceso al matrimonio civil igualitario

En una carta dirigida a los representantes de los países miembros de la OEA, que este lunes instalan en la Ciudad de Panamá su Asamblea General, y compartida a EFE por la Fundación Iguales, las ONG aseguraron que "cerca de una docena de países de la región continúan excluyendo a las parejas del mismo sexo y a sus familias de las protecciones que brinda el matrimonio" civil.

Esto, pese a que la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "estableció que negar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio civil constituye una vulneración de los derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

La Corte Interamericana determinó que los Estados de la región tienen la obligación de garantizar que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en igualdad de condiciones, con los mismos derechos y responsabilidades que las parejas de distinto sexo", recalcaron las organizaciones.

"Al mantener estas exclusiones, los Estados no solo privan a estas familias de garantías fundamentales, sino que también perpetúan el estigma y consagran en la ley formas de discriminación respaldadas por el propio Estado, en abierta contradicción con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", alertaron los entes humanitarios.

Afirmaron que incluso en algunos países donde el derecho al matrimonio ya ha sido reconocido, "las parejas aún enfrentan restricciones para ejercer plenamente los derechos que este protege, incluyendo la protección familiar, los derechos parentales y otras garantías que toda democracia debe asegurar a quienes deciden contraer matrimonio civil".

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"Garantizar el acceso al matrimonio civil para las parejas del mismo sexo es, al mismo tiempo, una cuestión de cumplimiento legal y de justicia fundamental. También representa una oportunidad para que los países de las Américas reafirmen su compromiso con los derechos humanos y aseguren que todas las familias sean tratadas con igual dignidad ante la ley", agregaron las ONG.

"Por ello, les exhortamos respetuosamente a promover y respaldar los esfuerzos de los Estados Miembros para armonizar sus leyes y políticas con el mandato establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a adoptar medidas concretas que garanticen la libertad de contraer matrimonio para todas las personas en las Américas", señaló la carta.

En su misivas, los 82 representantes de organizaciones de varios países de la región aseguraron que en esta "el respaldo a la dignidad, la igualdad y el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo y sus familias continúa creciendo día tras día".

"Actualmente, más del 70 % de la población de América Latina vive en un país donde las parejas del mismo sexo pueden casarse. Desde Canadá hasta Chile, y desde México hasta Uruguay, los países que han adoptado el matrimonio civil igualitario ofrecen una amplia evidencia de sus beneficios", entre ellos, el fin de la exclusión y la garantía de protecciones legales "sin causar perjuicio alguno a terceros ni debilitar las instituciones existentes".