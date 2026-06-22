Opositores denuncian "maltrato" a disidente cubano Manuel Cuesta Morúa en su nuevo arresto

El CTDC denunció "enérgicamente" en las redes sociales "la violencia, el trato inhumano y degradante ejercido con total impunidad" contra Cuesta Morúa durante su arresto el pasado sábado tras acudir a una citación de la policía en la unidad situada en la calle Zanja, del municipio centro Habana.

El comunicado expuso que el opositor recibió una "amenaza explícita de pegarle un tiro en la cabeza si continuaba promoviendo el 'toque de caldero' (protestas) y alentando a la ciudadanía a manifestarse el próximo 11 de julio", cuando se cumple el quinto aniversario de las mayores manifestaciones antigubernamentales en décadas en la isla.

La plataforma opositora relató que, tras esta detención de varias horas, Cuesta Morúa fue liberado en una zona despoblada de la provincia de Artemisa (oeste) "sin dinero, sin documentos y sin posibilidad de comunicarse", y que "una persona que transitaba por el lugar se detuvo para auxiliarlo y posteriormente trasladarlo hasta La Habana.

A su juicio, este "no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistemático de actuación del régimen cubano contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos y libertades".

Asimismo, el CTDC pide a la comunidad internacional, a los Gobiernos democráticos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos que "reconozcan esta realidad, permanezcan vigilantes y se sumen a la exigencia del pueblo cubano del cese inmediato de las violaciones de derechos humanos".

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Cuesta Morúa, que ha sido detenido en otras ocasiones, es un opositor cubano conocido por su activismo en defensa de los derechos humanos y su papel como presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.