Otro bombardeo de Israel en el sur de Gaza mata a un paramédico del Ministerio de Sanidad

El ataque estuvo dirigido contra un vehículo en la zona de Mawasi, en las playas al oeste de Jan Yunis, frente al Hospital Británico, indicaron fuentes médicas locales.

Al Jawaya es la segunda víctima mortal de los ataques israelíes en Gaza, que violan diariamente el acuerdo de alto el fuego vigente desde octubre de 2025, después de un bombardeo similar en la ciudad de Gaza (norte) que mató esta mañana a una adolescente de 17 años.

Consultado por EFE, el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre el bombardeo.

Imágenes difundidas en canales palestinos de los momentos posteriores al ataque muestran un vehículo completamente calcinado en su interior, en medio de una zona rodeada de varias tiendas de campaña.

Mawasi ha sido durante buena parte de la ofensiva una de las áreas más densamente pobladas de Gaza, ya que desde mayo de 2024 funcionó como la ubicación a la que el Ejército de Israel exigía el desplazamiento forzoso de la población si querían escapar de bombardeos o del avance de sus tropas.

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Más de mil gazatíes han muerto en ataques israelíes contra la Franja desde que entró en vigor la tregua, según los datos del Ministerio de Sanidad, mientras que la cifra supera los 73.000 al remontarse al inicio de la ofensiva en octubre de 2023.