París convierte la moda masculina del verano de 2027 en un gran escaparate de tendencias

Son cuatro más que en la pasada edición de enero las que figuran en el calendario oficial de la Federación Francesa de la Costura y de la Moda; lo que es positivo, teniendo en cuenta el complejo contexto actual del sector, con un segmento del lujo inmerso en una crisis de crecimiento. En total, 33 desfiles y 37 presentaciones en la escena parisina, a los que se sumarán los organizados de modo paralelo.

La única presencia española en el calendario oficial será la de Sonia Carrasco. La valenciana, especialista en sastrería y punto repite, tras su debut de enero. Con su anterior desfile-presentación quiso "dejar en evidencia el origen de todo, los telares, y hacer un homenaje al mismo tiempo, a España y a la artesanía", como explicó a EFE.

Louis Vuitton va a ser nuevamente la estrella de la primera jornada, cerrando su desfile mañana martes. La cita más esperada de la semana masculina de moda, las colecciones que diseña Pharrell Williams destacan por ser generosas en cuanto a conjuntos, así como por la presencia del estampado 'Monogram', que este 2026 cumple 130 años.

Por su parte, Hermès opta excepcionalmente en esta ocasión por una presentación. Entre el adiós de Véronique Nichanian de la dirección creativa de las propuestas masculinas, tras 37 años fiel al puesto, y la llegada de su sustituta, Grace Wales Bonner, la casa francesa opta por una presentación de transición, que dará a conocer a los medios el sábado.

Presentaciones también las de Kenzo, que el miércoles tomará la place des Victoires, cercana a la Ópera Garnier, con propuestas de moda, flores y hasta un café. Fue precisamente en ese lugar en el que despegó el sello de Kenzo Takada hace justo ahora medio siglo.

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Más japoneses, e igualmente icónicos, vuelven a estar presentes en París; estos apostando por las desfiles. Además de Yohji Yamamoto, Junya Watanabe y Comme des Garçons, la casa Issey Miyake desvelará sus propuestas para hombre el jueves.

Por cuarta vez consecutiva desfilarán las creaciones de Willy Chavarria, un diseñador estadounidense de origen mexicano que apuesta por espectaculares puestas en escena y colecciones con mensaje, en más de un caso unidas con las inquietudes actuales.

"Vamos a asistir a dos corrientes claras en esta edición de la moda hombre, las de las marcas que quieren recuperar una clientela que dejaron de lado durante unas temporadas, y las que van a continuar con unos 'looks' más andróginos", señala a EFE Íñigo Aguirre, quien ocupara en el pasado puestos de responsabilidad en nombres como Gucci, Loewe o Louis Vuitton.

En opinión de este experto en moda y lujo, la segunda de las tendencias va "dirigida a una generación Z que se resiste a entrar en un molde 'old money'".

El domingo, último día del calendario parisino, será el turno de Celine y Sacai. En la francesa, tanto las propuestas masculinas como femeninas son obra del estadounidense Michael Rider, quien en esta ocasión ha diseñado su primera colección para hombre en la casa. La expectación está asegurada.

Se espera con interés el desfile de Études Studio, colectivo creativo en el que se mezcla moda, arte, fotografía e ilustración; un sello francés que envuelve al hombre que busca algo diferente. Ouest Paris, Steven Passaro y Agnès b. son también nombres que se dirigen a un público más confidencial.

En el terreno del calzado, John Lobb y Christian Louboutin, que mostrarán fuera del calendario oficial sus nuevas propuestas; como Veja, conocida firma especialista en creaciones de aire deportivo que dará a conocer su colaboración con Paraboot el mismo día, el miércoles.

A lo largo de esta semana no faltarán igualmente otros eventos para atraer a los fashionistas, como exposiciones, la Monocle Party, organizada en la tienda parisina de la célebre revista y marca; o el cóctel en el club L’Aventure para desvelar la prenda creada por la diseñadora Clio Peppiatt e inspirada en ese lugar, y que se desvelará mañana.