Petro pide retomar idea de unidad de América Latina en el Congreso Anfictiónico de Panamá

Petro se expresó así al arribar este lunes alrededor de las 9:30 hora local (14:30 GMT) a la ciudad de Panamá para asistir a los actos del Bicentenario junto a colegas de varios países de la región.

"Un saludo profundo al pueblo de Colombia, glorioso, y esperamos que en esta reunión que tiene que ver con un hecho que hoy es esencial para América Latina: ni más ni menos que la unidad de sus naciones, una idea original de Bolívar y otros muchos que sigue pendiente (...) pues creo que es el momento de volver a pensar en la unidad de los pueblos de América Latina", declaró Petro antes de abordar el auto rumbo a la Cancillería de Panamá.

Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y Honduras, Nasry Asfura, así como los vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y Ecuador, María José Pinto, además del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, participan en los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

Estos comenzaron en la mañana en la colocación de una ofrenda floral ante un busto de Simón Bolívar al busto de Simón Bolívar (1783-1830) ubicado dentro de la sede de la Cancillería panameña, en el colonial Casco Antiguo capitalino, antes de la llegada de los invitados de alto nivel.

Según lo previsto, los mandatarios sostendrán una reunión en conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y, luego, los ministros de Relaciones Exteriores.

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El Congreso Anfictiónico fue convocado en 1824 por Bolívar y celebrado en Panamá en 1826, marcando así un hito en la historia de América porque, para muchos, abrió el camino a la integración regional y el multilateralismo.