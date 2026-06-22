Portugal supera los 11,4 millones de habitantes tras revisión de residentes extranjeros

La actualización estadística eleva también la cifra correspondiente a 2024 hasta 11.387.222 residentes, frente a los 10,75 millones estimados previamente, una corrección que responde principalmente a la incorporación de datos administrativos sobre inmigrantes cuya presencia en el país no había quedado plenamente reflejada en las estadísticas oficiales.

De acuerdo con los nuevos datos, en Portugal residen 1.597.539 ciudadanos extranjeros, equivalentes a cerca del 14 % de la población total, lo que confirma el peso creciente de la inmigración en la evolución demográfica del país.

La revisión era esperada desde comienzos de año, después de que el INE anunciara un proceso de actualización de las estadísticas de población y nacionalidad a partir de información facilitada por la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) y otras bases de datos administrativas.

El organismo estadístico había señalado que la regularización de decenas de miles de expedientes migratorios pendientes obligaba a recalcular las cifras oficiales de población.

Entre 2021 y 2025, la población residente en Portugal aumentó en más de 824.000 personas, impulsada fundamentalmente por los flujos migratorios, que compensan desde hace años el saldo natural negativo derivado de que las defunciones superan a los nacimientos.

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El INE señaló que el envejecimiento demográfico continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales del país, aunque la llegada de población extranjera en edad laboral contribuye a moderar parcialmente esa tendencia.

Portugal registra un crecimiento continuado de su población desde 2019 gracias al saldo migratorio positivo. Sin embargo, mantiene una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa y una estructura demográfica marcada por el aumento del peso de los mayores de 65 años.